Надзвичайний стан через негоду в Ялті: як окупанти спричинили порушення екології

Місцеві жителі Ялти продовжують коментувати негоду. Надмірні опади спричинили повінь, за 6 годин випала місячна норма дощу. Водночас у місті оголосили надзвичайний стан.

Травми отримали 18 осіб, з них 2 госпіталізовані. Один чоловік загинув, він випадково упав у воду і вдарився головою. Ще одна жінка зникла безвісти.

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Велика вода посприяла тому, що з берегів вийшла місцева ріка Водоспадна. Вона й затопила центральні вулиці, підземні переходи.

Окупанти могли спричинити порушення екології

Жителі Ялти залишились без питної води та світла, а осіб з найбільш постраждалих регіонів обіцяє евакуювати окупаційна влада.



​Окупанти хочуть евакуювати постраждалих / Фото ТАСС

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко вважає, відповідальність за жертв негоди несуть окупанти.

Тотальна мілітаризація півострова, ввезення в Крим сотень тисяч людей з Росії, будівництво військової та цивільної інфраструктури для їх потреб – супроводжувалися масштабним знищенням унікальних зелених насаджень і ландшафтів. Все це призвело до порушення екологічного балансу.

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