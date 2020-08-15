Наразі в Одесі триває ліквідація наслідків шкоди, завданої затонулим танкером Delfi, з якого продовжує виливатися нафта. Водночас місцева влада відпочивальників про забруднення води не інформує, а пляжі не закриває.

Загрози витоку нафтопродуктів

В Адміністрації морських портів розповіли, що поки немає офіційних термінів підняття танкера та вивозу його з берегової зони, пише "Обозреватель".

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Хоча міністр інфраструктури Владислав Криклій говорить про те, що судно приберуть до Дня Незалежності.

Однак головна проблема, за словами екологів, нафтопродукти, які випливають з пробоїн танкера. Вони вбивають живі мікроорганізми. А коли буде шторм, їх викине на берег.

Експерти наголошують: одна крапля нафтопродуктів розпливається по поверхні води більше, ніж на квадратний метр.

Наразі шкода природі є, але вона не настільки критична. Не так багато палива витекло, щоб це вважалося екологічною катастрофою.

Крім того, з часом бактерії, які використовують нафтопродукти для своєї життєдіяльності, утилізують невелику кількість палива. Тому з часом природа очистить себе сама.

Щоранку екоінспектори розсипають сорбент, який вбирає нафту. Щоб нафтопродукти не розпливалися по поверхні, навколо танкера сформували огорожу з двох кілець бонів.

Люди плавають біля танкера, влада не забороняє

Водночас є люди, які плавають всього за 100 метрів від затонулого танкера.

Офіційно купання тут заборонили тільки на одній з ділянок пляжу "Дельфін", де лежить затонулий танкер. Коли пляж був ще не огороджений, один п’яний чоловік ліг на бони прямо біля танкера. Коли він став, то в нього потилиця, вся спина та ноги були чорні від нафти.

Сусідні пляжі у вільному доступі. Відпочивальники можуть підпливати до буйків, а то й до самих огородженням танкера.

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Що відомо про катастрофу танкера Delfi