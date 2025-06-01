Клуби чорного диму досі підіймають в небо: нафтобаза в Енгельсі горить вже третій день

У ніч проти п'ятниці, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Під удар потрапила нафтобаза.

Так, нафтобаза в Енгельсі горить уже третій день поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Нафтобаза в Енгельсі досі горить

Нафтобаза "Кристал" в Енгельсі третій день продовжує горіти після атаки БпЛА. За даними російських пабліків, місцева влада відзвітувала, що "не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі".

"Фахівці Росспоживнагляду у постійному режимі продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб проводитиметься до повної ліквідації спалаху", – повідомили в уряді регіону.

Нафтобаза в Енгельсі досі горить: дивіться відео

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Нагадаємо, що у ніч на 6 червня було уражено аеродроми базування авіації Росії та інші важливі військові об'єкти.

До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.