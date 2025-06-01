Клуби чорного диму досі підіймають в небо: нафтобаза в Енгельсі горить вже третій день
- Нафтобаза "Кристал" в Енгельсі третій день продовжує горіти після атаки БпЛА.
- Російська влада заявляє, що не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі.
У ніч проти п'ятниці, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Під удар потрапила нафтобаза.
Так, нафтобаза в Енгельсі горить уже третій день поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Дивіться також Серія вибухів пролунала у Новомосковську: там яскраво палає завод "Азот"
Нафтобаза в Енгельсі досі горить
Нафтобаза "Кристал" в Енгельсі третій день продовжує горіти після атаки БпЛА. За даними російських пабліків, місцева влада відзвітувала, що "не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі".
"Фахівці Росспоживнагляду у постійному режимі продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб проводитиметься до повної ліквідації спалаху", – повідомили в уряді регіону.
Нафтобаза в Енгельсі досі горить: дивіться відео
Дивіться також "Одна з ключових ланок російського ВПК", – Коваленко про значення заводу "Азот"
Нагадаємо, що у ніч на 6 червня було уражено аеродроми базування авіації Росії та інші важливі військові об'єкти.
До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.