Нафтобаза горіла добу: дрони СБУ атакували "Лукойл-Югнєфтєпродукт"

Україна продовжує бити по нафтопереробній промисловості Росії. Зокрема, одна із нафтобаз палала добу.

Відбулась успішна атака дронів СБУ на "Лукойл-Югнєфтєпродукт". Росіяни 6 липня не змогли загасити масштабну пожежу, яка виникла там ще після нічного удару по нафтобазі біля станиці Павлівська Краснодарського краю, передає 24 Канал.

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Було два вибухи

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Також дрони СБУ стоять за серією вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК – чекайте на вибухову "бавовну",

– наголосило джерело.

На нафтобазі палала масштабна пожежа: дивіться відео

Україна вже тривалий час успішно атакує нафтобази та нафтопереробні заводи на території Росії. Зокрема, Сили оборони України вночі проти 20 та 21 червня атакували нафтопереробну галузь та інші важливі об'єкти ворогів. Зокрема, успішно уразили низку цілей в Росії та тимчасово окупованому Криму.