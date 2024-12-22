Чи важлива нафтобаза, яку атакували БпЛА в Орлі: пояснення ЦПД

Орловську область Росії атакували дрони вночі 22 грудня, внаслідок чого під ударом опинилася місцева нафтобаза в селищі Сталевий Кінь. Цей об'єкт є досить важливим для країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка. Зауважимо, що ця нафтобаза вже не вперше зазнала удару.

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Чим важлива нафтобаза в Орлі

Нафтобаза "Сталевий кінь" вночі зазнала дронової атаки, попереднього разу вона була під ударом зовсім нещодавно, 14 грудня. І це не дивно, оскільки, як розповіли у ЦПД, вищезгаданий об'єкт регулярно підтримує угруповання російських військ відразу в кількох областях.

Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії в Харківській області,

– пояснив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні близько 1:00 жителі Орла почали повідомляти про вибухи та спалахи в районі нафтобази. Місцеві повідомляли про понад 13 глухих вибухів в районі нафтобази. Згодом губернатор Орловської області Андрєй Кличков повідомив, що регіон опинився під атакою БпЛА.

Також інформацію про те, що під ударом опинився саме ЛВДС "Сталевий Кінь", підтвердили OSINT-аналітки.