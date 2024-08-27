У мережі показали, як 9 добу палає нафтобаза у Ростовській області після атаки дронів

Українські дрони 18 серпня атакували нафтобазу у ростовському Пролетарську. Уже 9 добу росіяни не можуть загасити пожежу.

У мережі показали нові супутникові знімки з місця пожежі, зроблені у понеділок, 26 серпня. На них видно, що вогонь трохи вщух, а осередки загоряння локалізувалися.

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Як виглядає нафтобаза у Пролетарську на 9 день після пожежі

Раніше наші джерела у ГУР повідомили, що ЗСУ вдарили по нафтобазі "ФДКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська. Українська розвідка зауважила, що цей об'єкт забезпечував діяльність російських військ.

У мережі припускають, що нафтобаза у Пролетарську могла бути атакована двічі. Ймовірно, це сталося 23 серпня. На кадрах видно, що два осередки загоряння розташовані доволі далеко один від одного.

Супутникові знімки нафтобази у Ростовській області / Фото "Радіо Свобода"

Також на новому відео, опублікованому у соцмережах, видно нафтобаза зруйнована вщент.

Ото музей! От що залишилося. 15 років будували. За тиждень знищили,

– бідкається автор відео.

У Пролетарську 9 день горить нафтобаза: дивіться відео