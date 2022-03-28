Нафтобаза на Волині серйозно постраждала, її досі гасять, – Поліщук

Росія ввечері 27 березня випустила ракети по нафтобазі на Волині. Станом на 9 годину ранку 28 березня пожежу ще не загасили.

Рятувальники працювали на місці події всю ніч. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

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Нафтобаза доволі серйозно постраждала. Дякую працівникам ДСНС за цю важку та титанічну працю,

– наголосив Поліщук.

Він додав, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Мер також вкотре закликав місцевих мешканців не публікували інформацію про наслідки обстрілу.

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