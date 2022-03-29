Нафтобаза знищена вщент, але постраждалих немає, – глава Рівненської ОВА

Окупанти ввечері 28 березня обстріляли нафтобазу у Рівненській області. Наразі ситуація в регіоні стабільна.

Про це розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль 29 березня. Він зазначив, що постраждалих від обстрілу нафтобази немає.

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"Наразі на місці працюють 52 рятувальники, 16 одиниць техніки, 2 вантажні потяги з водою. Думаємо, що до кінця доби впораємось з гасінням. Постраждалих немає. Дуже злагоджено відпрацювали бійці ДСНС. На жаль, не врятували саму нафтобазу. Вона знищена вщент", – сказав Коваль.

Ситуація в області

За словами Коваля, область займається звичними економічними справами, відновлює виробництва. Також запускає малий і середній бізнес.

Основний акцент сьогодні на декількох ключових фокусах. Це – посівна та робота з дільницями на військових комісаріатах. Черги у нас, слава Богу, ще є. Комісаріати справляються,

– розповів очільник ОВА.

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