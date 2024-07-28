Де розташована нафтобаза "Польова", яку уразили ЗСУ: показуємо на карті

Українські військові вночі 28 липня уразили нафтобазу "Польова" у Курській області Росії. Цей об'єкт є критично важливим для російської армії.

Спочатку про вибухи на цій нафтобазі повідомляли російські телеграм-канали, а згодом цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ. Де саме розташована нафтобаза "Польова" на карті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Сили оборони вдарили по нафтобазі "Польова" у Курській області Росії: зафіксовані потужні вибухи

Де розташована нафтобаза "Польова"

Як розповіли місцеві жителі, приблизно на початку другої ночі у селі Польова було чутно кілька потужних вибухів у районі місцевої нафтобази. До цього, за словами росіян, було чутно характерний звук прольоту БпЛА.

Після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення на нафтобазі ТОВ "Польова". Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив вогонь на нафтобазі, а також сказав, що постраждалих немає.

Через кілька годин у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що сьогодні вночі було завдано удару по нафтобазі "Польова". За інформацією розвідки, в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.

Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися місткості з нафтопродуктами,

– написали військові.

Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 000 кубічних метрів. Цей об'єкт використовують, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил Росії. Наразі наслідки ураження цього енергетичного об'єкта росіян ще уточнюють.

Дивіться на карті, де розташована нафтобаза "Польова"

Варто зазначити, що село Польова, де і розташована однойменна нафтобаза, перебуває за понад 160 кілометрів від кордону з Україною. Згідно з даними, які вдалося знайти у мережі, ТОВ "Нафтобаза Польова" з'явилося у Курській області не так давно – у 2017 році.