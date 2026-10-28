"Нафтогаз" переніс судову боротьбу з Росією в Арктику, арешт судна може стати прецедентом, – WSJ

Арешт російського судна "Професор Молчанов" на архіпелазі Шпіцберген став результатом багаторічної юридичної кампанії НАК "Нафтогаз України" і може відкрити шлях до компенсацій іншим власникам активів, експропрійованих Росією.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Що відомо про арешт російського судна?

За даними видання, "Нафтогаз" разом з юридичною фірмою Covington & Burling веде глобальний пошук російських державних активів, які можна стягнути в рахунок арбітражного рішення щодо кримських активів компанії. Станом на осінь компанія вже домоглася арешту російської нерухомості у Фінляндії та Австрії.

Видання зазначає, що на судно, яке ходило з Мурманська до селища Баренцбург, звернули увагу юристи норвезької фірми Wikborg Rein, що представляє "Нафтогаз" у Норвегії. Вони встановили, що на нього не поширюється державний імунітет, і заздалегідь підготували звернення до суду до прибуття судна на архіпелаг. Арешт провели 2 вересня на підставі ухвали окружного суду Нор-Тромс.