"Нафтогаз" направив скаргу на "Газпром" до Єврокомісії через зловживання компанії. Українська компанія також надала пропозиції для нормалізації ситуації.

Відповідна інформація з'явилась на сайті української компанії. Звернення надіслали 21 грудня.

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"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії "Газпрому" та надав пропозиції щодо нормалізації ситуації на газовому ринку Європи,

– розповіли у компанії.

Зокрема "Нафтогаз" подав клопотання Гендиректорату з конкуренції, де мовилось про необхідність вжити негайних заходів, щоб нормалізувати ситуацію.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що:

"російський "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом";

це ключова причина кризи та рекордного зростання цін у Європі ;

; дії "Газпрому" антиконкурентні та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів".

У "Нафтогазі" пояснили, що також несуть збитки як один з найбільших покупців газу в Європі. Також там перерахували зловживання "Газпрому", зокрема:

відмову від належного заповнення газом сховищ в Євросоюзу, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги;

раптово та без вагомих причин припинення реалізації газу через власну електронну платформу;

відмова від поставок більших обсягів до Євросоюзу;

недодання на своїй електронній платформі точки передачі газу на кордоні Росія-Україна;

блокування експорту газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а транзиту газу з країн Центральної Азії до Європи.

У компанії пояснили, що мета таких дій – створення штучного дефіциту газу та тиск на ЄС. Все для того, щоб запустити російський газопровід "Північний потік-2".

Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки 1921 доларів за тисячу кубометрів (станом на 21 грудня 2021 року),

– мовиться у повідомленні.

"Нафтогаз" попросив Єврокомісію вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів. Зокрема:

"зобов'язати російську компанію виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн Євросоюзу;

надавати технічні можливості газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії".

Коротко про дії "Газпрому"

20 грудня стало відомо, що "Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну в січні 2022 року. Зокрема компанія замовила лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування через Польщу.

Від початку 2021 року російська компанія тричі зменшувала обсяги транзиту газотранспортною системою України.

Володимир Путін заявив, нібито "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію. За думку глави Кремля, нібито є дешевші маршрути.

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