У Балаклійському районі Харківської області група "Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Андріївка". Це пілотний проєкт, а потужність станції становить майже 1 мегаватт.

Обладнання та послуги для монтажу станції "Нафтогаз" закуповував через систему Prozorro. Більшість використаних комплектуючих – українського виробництва. Станція отримала "зелений" тариф з липня 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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СЕС "Андріївка" – це пілотний проєкт дивізіону "Нова енергія", який займається аналізом технічних та регуляторних механізмів розвитку відновлюваної енергетики для групи "Нафтогаз".

У "Нафтогазі" додали, що відновлювальна енергетика – один із пріоритетів їх подальшої роботи. Підприємства групи вже використовують сонячні панелі як додаткове джерело електроенергії на адміністративних будівлях.



СЕС на Харківщині / Фото пресслужба "Нафтогазу"



СЕС "Андріївка" на Харківщині / Фото пресслужба "Нафтогазу"

До речі, компанія планує завершити будівництво значно потужнішої сонячної електростанції на Житомирщині у вересні цього року, а також розширити мережу електрозарядних станцій у Києві.