У "Нафтогазі" проводять обшуки в справі на мільярди гривень

Співробітники Державної фіскальної служби України завітали до низки приміщень "Нафтогазу" з обшуками. Це відбувається у межах досудового розслідування справи про ухилення від сплати податків на мільярди гривень.

За період розслідування співробітники ДФС зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків.

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Слідство встановило, що з жовтня 2015 року і донині службові особи "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому". Внаслідок цих злочинних дій до бюджету України не надійшло 2,7 мільярда гривень ПДВ, тобто податку на додану вартість.

Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що перебуває у газотранспортній системі України.

Однак "Нафтогаз" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому та передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС,

– заявили у ДФС.

Однак у ДФС наголосили, що слідство має достатньо доказів для того, щоб стверджувати про факти ухилення від сплати податків.

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