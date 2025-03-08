Нафтопереробний комплекс у Ленінградській області атакували дрони ГУР, – джерела

У ніч на 8 березня в Ленінградській області прогриміли потужні вибухи. Група безпілотників атакувала російське підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез". Це чергова успішна операція воєнної розвідки України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

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Атака на завод КІНЕФ 8 березня

Українські дрони завдали чергового удару по нафтопереробних потужностях країни-агресорки. Джерела підтвердили, що група БпЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області.

Російські телеграм-канали писали, що вибухи на цьому об'єкті пролунали близько 6 години ранку. Внаслідок атаки пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Це підтвердив і так званий губернатор Ленінградської області.

У розвідці наголосили, "Кірішнєфтєоргсинтез" є дуже важливим підприємством нафтопереробної галузі Кремля, яке бере активну участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

Наші джерела констатували, незважаючи ні на що, ГУР продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи".