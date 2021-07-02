На найбільшому нафтопереробному заводі Румунії прогримів вибух: є жертва
Джерело:Digi 24
На нафтопереробному заводі Petromidia поблизу румунського міста Неводарі 2 липня стався вибух. У результаті інциденту загинув чоловік, ще 5 людей – постраждали.
Вибух, який трапився на нафтопереробному заводі приблизно о 12:00, спричинив пожежу.
Читайте також Вибух та пожежа у центрі Лондона: кількість постраждалих зросла
У Румунії стався вибух на заводі
Інцидент стався на заводі Petromidia, розташованому за 25 кілометрів на північ від Констанци біля міста Неводарі. Вибух призвів до пожежі.
Високий стовп диму помітно з пляжів Мамая та інших прилеглих міст. Місцеві жителі повідомили, що почули гучний вибух, перш ніж побачили дим.
На місце займання скерували 8 пожежних автомобілів, 2 машини швидкої допомоги та 1 мобільне відділення реанімації. На щастя, пожежу вже вдалося ліквідувати.
Внаслідок вибуху загинула людина
У результаті трагічного інциденту загинув чоловік. Крім того, ще 5 людей – постраждали, в одного із них 45% тіла вражені опіками.
Водночас міністр навколишнього середовища Танкос Барна повідомив, що вибух на Petromidia може завдати серйозної шкоди екології. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю та позакривати вікна у своїх помешканнях.Довідка. Petromidia – найбільший нафтопереробний завод у Румунії. У 2020 році він переробив 4,8 мільйона тонн сировини.
Вибух призвів до пожежі на румунському заводі: фото з твітерів PatilSushmit, Libertatea
У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі: відео
Вибух стався на нафтопереробному заводі Румунії: дивіться карту