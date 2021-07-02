На найбільшому нафтопереробному заводі Румунії прогримів вибух: є жертва

На нафтопереробному заводі Petromidia поблизу румунського міста Неводарі 2 липня стався вибух. У результаті інциденту загинув чоловік, ще 5 людей – постраждали.

Вибух, який трапився на нафтопереробному заводі приблизно о 12:00, спричинив пожежу.

Читайте також Вибух та пожежа у центрі Лондона: кількість постраждалих зросла

У Румунії стався вибух на заводі

Інцидент стався на заводі Petromidia, розташованому за 25 кілометрів на північ від Констанци біля міста Неводарі. Вибух призвів до пожежі.

Високий стовп диму помітно з пляжів Мамая та інших прилеглих міст. Місцеві жителі повідомили, що почули гучний вибух, перш ніж побачили дим.

На місце займання скерували 8 пожежних автомобілів, 2 машини швидкої допомоги та 1 мобільне відділення реанімації. На щастя, пожежу вже вдалося ліквідувати.

Внаслідок вибуху загинула людина

У результаті трагічного інциденту загинув чоловік. Крім того, ще 5 людей – постраждали, в одного із них 45% тіла вражені опіками.

Водночас міністр навколишнього середовища Танкос Барна повідомив, що вибух на Petromidia може завдати серйозної шкоди екології. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю та позакривати вікна у своїх помешканнях.

Petromidia – найбільший нафтопереробний завод у Румунії. У 2020 році він переробив 4,8 мільйона тонн сировини.

Вибух призвів до пожежі на румунському заводі: фото з твітерів PatilSushmit, Libertatea

У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі: відео

Вибух стався на нафтопереробному заводі Румунії: дивіться карту