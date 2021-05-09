На нафтопереробному заводі Сирії спалахнула пожежа через витік розпеченого масла: фото

В Сирії у місті Хомс на нафтопереробному заводі сталася пожежа. Вогонь спалахнув у перегінній установці.

Причина аварії – протікання одного з насосів для сирої нафти. Пожежа завдала численних матеріальних збитків.

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Деталі пожежі на заводі

Директор заводу Сулейман Аль-Мухаммад повідомив, що пожежні команди довгий час працювали над гасінням вогню. Він зазначив, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Про врегулювання ситуації підтвердив і міністр нафти та мінеральних ресурсів Бассам Тама.

Яка причина спалахування вогню

За його словами, витік з насоса відбувся під час переміщення сирої нафти між двома вежами. Причина пожежі – висока температура масла, яке витекло назовні, і корпусу насоса. Перед попаданням у вежу масло нагрілось приблизно на 350 градусів.

Завод не припинив свою роботу. Окрім установки 100, він має ще 3 інших, які є незалежними від тієї, де спалахнула пожежа.

Пожежа на нафтопереробному заводі Сирії / Фото SANA

Пожежа на заводі – вже другий подібний випадок у Хомсі за трохи понад місяць. Раніше, 6 квітня 2021 року, стався спалах на іншому нафтопереробному заводі.