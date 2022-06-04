Нафтове ембарго Росії спрацює досить швидко

Саудівська Аравія повідомила західним союзникам, що готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток Росії суттєво впаде під вагою санкцій.

Глобальний тренд

Кількість працюючих нафтових і газових бурових у США прискорює зростання і, ймовірно, досягне доковідного рівня до кінця року. І це ще початок повномасштабної війни не позначилося, тому що цикл "прийняття інвестиційного рішення – закупівля обладнання – початок буріння" довший.

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Тобто цілком можливо, що в другій половині 2022 року ми побачимо "прискорення прискорення" буріння.

Третя зайва

Просто саме собою примусове обмеження російського експорту енергоносіїв мало що дає.

Важливо, щоб ринкову частку Росії відібрав інший. Щоб довгостроково Росія опинилася в ситуації, коли її енергоносії просто нікому не потрібні, бо мають найвищу собівартість (за рахунок різного роду санкцій, зокрема, "репутаційних", і за рахунок технологічної відсталості).

Саме тому виглядає так, що нафтове ембарго, ймовірно, прекрасно спрацює досить швидко.

Що з газом

А от газове ембарго так швидко ввести не вдасться. На ринку газу більшість російського газу швидко замістити не вдасться.

При цьому при планомірній роботі протягом двох років на ринку газу можна досягти теж прекрасного результату, причому навіть більш проблемного для Росії.

Дуже важливо, що події зараз розгортаються на тлі зеленого переходу. Тобто і по газу з нафтою очікується, що обсяг ринку досить скоро почне скорочуватися і питання: "Чи вистачить у світі запасів нафти і газу?" більше на порядку денному немає.

Продавця нафти і газу, що пішов, в принципі довгостроково замістити не складно в глобальному масштабі.

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