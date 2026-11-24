Володимир Путін під час переговорів запропонував спецпосланцю Трампа Джареду Кушнеру бізнес-угоди в обмін на призупинення санкцій США. Йдеться про спільні нафтові проєкти на Сахаліні та поставки дизелю напередодні виборів.

Як повідомляє New York Magazine, Кремль намагався зацікавити Вашингтон комерційною співпрацею безпосередньо під час переговорного процесу щодо війни.

Які подробиці?

Російська сторона розраховувала отримати від американського керівництва призупинення або пом'якшення частини санкційного тиску.

Крім видобутку вуглеводнів, обговорювали ідею продажу підсанкційної російської енергетичної компанії. Її планували передати спеціальному консорціуму, куди мали увійти компанія брата президента ОАЕ та фінансовий донор Трампа.

Сам Джаред Кушнер категорично відкидає будь-яку участь у подібних домовленостях і заперечує обговорення комерційних угод.

Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами,

– прокоментувала дії Кремля колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл.

Дипломатичний трек та переговори у Європі

Нагадаємо, раніше ми писали, що спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер брали участь у зустрічах Коаліції охочих у Берліні. Тоді представник США наголошував, що Росія погодилася на участь європейських лідерів у багатосторонньому форматі переговорів для досягнення миру.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, спецпредставник Трампа також називав ключові передумови для сталого завершення війни в Україні.

Серед них виділяли надійні гарантії безпеки за принципом 5 статті договору НАТО, збереження суверенітету та повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.