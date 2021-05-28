Нафтові гіганти мають скоротити викиди вуглекислого газу – Голос Америки

Відразу 3 нафтові гіганти ExxonMobil, Chevron та Dutch Shell цього тижня опинитись в центрі уваги ЗМІ в контексті подолання зміни клімату. 26 травня суд в Гаазі виніс рішення, яким зобов'язав одну з найбільших нафтових компаній світу запровадити зміни.

Мовиться про корпорацію Royal Dutch Shell, яка до 2030 року на 45% має скоротити викиди вуглекислого газу. Такі вимоги відповідають цілям Паризької кліматичної угоди.

Цікаво Байден обговорить з Путіним питання України під час зустрічі – Голос Америки

Екоініціатива "Зелені човни"

Влада Вашингтона разом з активістами екологічного руху запустили в столиці новий проєкт під назвою "Зелені човни". Він покликаний очистити ріку Анакостія. Для збирання сміття волонтери можуть безкоштовно використовувати човен або каяк.

G7 відреагували на затримання Протасевича

Країни "Великої сімки" вимагають негайного та безумовного звільнення білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича та інших журналістів та політичних в'язнів, які утримуються у Білорусі. Відповідну заяву розмістили на сайті Державного департаменту США. ЇЇ підтримали міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США.

До теми "Велика сімка" засудила дії Білорусі щодо літака з Романом Протасевичем

Американцям не рекомендують їздити у Білорусь

Держдепартамент США рекомендував американським громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. Їм не слід відвідувати Білорусь через "довільне застосування законів, ризик затримання та COVID-19".

Повний випуск програми "Голос Америки" за 27 травня: дивіться відео