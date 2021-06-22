Нагадує бал у Воланда: ОПЗЖ влаштувала дивний марш – відео

Одіозний Ілля Кива та партія ОПЗЖ 22 червня влаштували дуже дивний "марш" на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Дійство радше нагадувало шабош.

Марш-шабаш Киви

Так нардеп та його тітушки "вшанували" пам'ять воїнів "Великої Вітчизняної війни". Хоча це більше було схоже на поклоніння темним силам.

Читайте також Щоб посадити на ж*пу – досить подивитись, – Кива про можливу сутичку з Вірастюком

Відео з місця події опублікували у соціальних мережах. На ньому видно, як кілька десятків чоловіків у білих сорочках крокують під моторошну музику. На фоні чути вигуки німецькою мовою та ракетні обстріли.

Спереду незвичного дійства крокують чоловіки з прапорами "Опозиційної платформи – За життя". Усі вони рухаються у сторону підсвіченого червоним кольором екрану. На стінах музею показували кадри військових подій.

Відбувався черговий побєдєбісний шабаш за участі ОПЗЖ і Киви. Якщо ви думаєте, що це мій монтаж, то поспішу запевнити – нічого я не монтував. Картинка і звук – від авторів "акції",

– мовиться у повідомленні телеграм-каналу.

Дивіться відео з "маршу" Киви:

Напередодні нардеп шукав тітушок

Раніше Кива шукав "чистих, бритих, охайних адекватів", які разом з ним візьмуть участь у цьому шабаші. За це політик пропонував 250 гривень. Однак вимоги до "учасників акції" були суворі – кандидати навіть мали відправити власне фото у повний ріст, а також знімок обличчя крупним планом.