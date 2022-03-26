У Нагірному Карабасі ввели воєнний стан: Росія вимагає від Азербайджану відвести війська

У суботу, 26 березня, у Нагірному Карабасі ввели воєнний стан. Згідно з указом, там ввели "тимчасове обмеження прав і свобод" громадян.

Про введення воєнного стану в Карабасі повідомила пресслужба голови Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна.

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У період дії воєнного стану обмежили:

право на свободу зборів,

заборонили страйки та інші заходи,

зупиняється робота організацій, які "займаються пропагандою або іншою діяльністю, спрямованої проти обороноздатності та безпеки".

Тим часом у Міноборони Росії заявили, що збройні сили Азербайджану зайшли в зону відповідальності "російського миротворчого контингенту" на території Карабаху та виставили наглядовий пост.

Також вони заявили, що з 24 по 25 березня азербайджанці завдали 4 удари БПЛА "Bayraktar-TB 2" по підрозділах Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух.

Позиції сторін

Міністерство оборони Азербайджану 26 березня звинуватило вірменські формування у спробі здійснити диверсію проти підрозділів азербайджанської армії у регіоні.

Вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань, скориставшись туманною погодою та обмеженою видимістю, спробували вчинити диверсію проти підрозділів Азербайджанської Армії. Внаслідок негайних заходів члени незаконних вірменських збройних формувань були змушені відступити,

– йдеться в повідомленні.

Азербайджан попередив про це командування "російського миротворчого контингенту" та Спільний російсько-турецький моніторинговий центр.

Тим часом Міноборони Нагірного Карабаху заявило, що армія Азербайджану вдалася "до агресивних дій, намагаючись забезпечити просування в зоні відповідальності російських миротворців" і використала стрілецьку зброю різного калібру у східному напрямку.

МЗС Вірменії закликало "російських миротворців" в Нагірному Карабаху домогтися повернення азербайджанських військ на вихідні позиції.

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