Наглядова рада АОЗ продовжила контракт із Мариною Безруковою та оголосила про міжнародний аудит
21 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ухвалила рішення подовжити контракт із чинною директоркою Мариною Безруковою ще на один рік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву АОЗ у фейсбуці.
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Разом із цим рада прийняла одностайне рішення розпочати комплексний аудит діяльності АОЗ, який проведе міжнародна рада аудиторів НАТО.
Що включатиме аудит:
- Перевірку фінансової звітності;
- Аналіз організаційної та управлінської ефективності;
- Оцінку відповідності міжнародним стандартам, зокрема вимогам НАТО;
- Аналіз дотримання принципів прозорості та підзвітності.
Агенція оборонних закупівель підтвердила свою готовність співпрацювати з міжнародними аудиторами та надати всі необхідні матеріали для перевірки.
У пресслужбі АОЗ наголосили, що ці рішення є важливим кроком для посилення ефективності та довіри до системи оборонних закупівель.
Цікаво! Марина Безрукова очолює Агенцію оборонних закупівель із січня 2024 року. Під її керівництвом у грудні минулого року була створена Наглядова рада, до якої увійшли як державні представники, так і незалежні міжнародні експерти.
Міжнародний аудит має продемонструвати прозорість роботи АОЗ та забезпечити відповідність її діяльності найвищим стандартам управління.