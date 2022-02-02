Наглядова рада "Укрзалізниці" обрала собі керівника

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" обрала своїм керівником Гепарда Хафера. Раніше Кабмін затвердив його на посаду незалежного члена Наглядової ради.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці наголосив, що початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці – важливий етап для реформи корпоративного управління.

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З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що за останні пів року міністерство та уряд заклали основу для розвитку Укрзалізниці:

підвищили вантажні тарифи,

налагодили прямі закупівлі електроенергії у виробника,

вирішили проблему оподаткування земель, якими користується УЗ,

запустили десятирічну програму оновлення українського парку вантажних вагонів.

Що цьому передувало

Гепард Хафер родом з Німеччини. Він має досвід роботи у багатьох німецьких та міжнародних компаніях у сфері логістики та транспорту. Незалежним членом Наглядової ради Укрзалізниці Хафера призначили 29 лютого 2021 року.

Незалежними членами компанії уряд затвердив також Анатолія Амеліна, Долла Александера, Якуба Карновського. Водночас представники держави стали Сергій Лещенко, Давід Ломджарії та Сергія Москаленка.

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