Нагорода не моя, вона – для усієї Миколаївщини, – Кім про орден "За мужність"
Володимир Зеленський нагородив главу Миколаївської ОДА орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Сам Віталій Кім прокоментував нагороду та пояснив, що це нагорода для всієї Миколаївщини.
Відповідний коментар він опублікував вже традиційно в телеграмі ввечері 7 березня. Це трапилось на 11 день війни, у якій Миколаївщина активно й успішно веде боротьбу з ворогом.
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Глава Миколаївської ОВА прокоментував нагороду президента
Я тут посидів, подумав… Ця нагорода не моя. Ця нагорода Миколаївської області! Кожного, хто стоїть на захисті і хто не готовий віддавати свою землю…
– написав Кім.
Посадовець запевнив, мовляв, просто так сталося, що він очолює область.
"Пишаюся, що народився у Миколаєві", – підсумував Віталій Кім.
До речі, посадовець у час війни активно обороняє, інформує та заспокоює населення. Робить це він дуже щиро, відважно та надихаюче.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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