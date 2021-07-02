Наказ про підбори для жінок у ЗСУ схвалював міністр Полторак, – Арестович про скандал
2 липня 2021 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Олексій Арестович назвав винного у ситуації з парадною формою для жінок-військових. За його словами, указ про підбори схвалював колишній міністр оборони Степан Полторак.
Деталі від Арестовича
Рішення провести парад у святковій формі замість польової усно схвалив начальник Генштабу. Про це заявив спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
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Наказ про підбори до парадної форми затвердили при міністрі Полтораку і президентові Порошенку,
– заявив політик.
Деталі скандалу з підборами для жінок-військових
- 1 липня Міноборони оприлюднило фото з репетиції військового параду до Дня Незалежності. На них військові-жінки тренувалися маршувати у підборах.
- У коментарях до допису українці обурилися. Вони назвали вимогу для жінок бути у підборах – сексизмом.
- 2 червня на засіданні парламенту заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступила із гнівною промовою щодо цього параду. Вона вимагає, аби міністр оборони Андрій Таран скасував крокування жінок-військових у взутті на підборах.
- Опісля Кондратюк та інші нардепки підійшли до Тарана та вручили йому кілька пар взуття на підборах. Однак чиновник досі ніяк не прокоментував ситуацію.
- У Збройних силах України вже пообіцяли провести розслідування, а спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що виступає за зручне взуття для військових.