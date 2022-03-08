Накривають Рубіжне, Попасну, Лисичанськ, – Гайдай про гарячі точки з обстрілами

Росіяни продовжують спроби пробити оборону ЗСУ в Луганській області, проте в них нічого не виходить. А найгарячіші точки в регіоні – Рубіжне, Попасна, Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Падлюка не пройде, – голова Луганської ОВА заспокоїв мешканців Донбасу

За його словами, окупанти почали масово розстрілювати мирні міста.

Вже накривають Рубіжне, обстріли продовжуються у Попасній, Лисичанську. Сьогодні вони просто гатили по Сєвєродонецьку, і гатили просто так, бо влучили у все, що ми раніше поремонтували,

– зазначив Гайдай.

Чиновник додав, що на жаль, є декілька загиблих серед мирних мешканців Сєвєродонецька.

До слова, Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав наслідки "руского міра" – окупанти знищили місцеву школу №4. Замість дошки та портретів у стіні величезна дірка, а на підлозі лежать уламки стін та даху. Деталі та фото – читайте у статті.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!