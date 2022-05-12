Нам потрібен герой, аби врятувати рідних, і ним може стати Ердоган, – батько захисника Маріуполя

Під час звернення родин військовослужбовців Маріупольського гарнізону щодо процедури екстракції, батько одного з бійців, який зараз перебуває на "Азовсталі", зазначив, що допомогти врятувати захисників може Туреччина.

Батько бійця полку "Азов" Євгеній Сухарніков наголосив, що екстракція – це те міжнародне рішення, на якому наполягають родичі бійців, а створена ними петиція з закликом щодо екстракції вже набрала майже півтора мільйона голосів. Йдеться також про вивезення поранених і про тіла загиблих бійців, передає 24 канал.

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Це говорить про те, що є велика підтримка цієї ідеї у суспільстві. Але не вистачає головного – реалізації. Нам потрібен герой, людина, в якої вистачить політичного авторитету для того, аби реалізувати цю процедуру,

– зазначив Сухарніков.

Цим героєм може стати Ердоган

За його словами, з політичної та географічної точки зору, якщо брати до уваги Чорноморський регіон, то в першу чергу саме Туреччина може допомогти реалізувати єдиний шанс врятувати бійців – провести екстракцію. А героєм, який допоможе врятувати людей, може стати президент Туреччини Ердоган.

Я звертаюсь особисто до шановного президента Реджепа Тайїп Ердогана з проханням як чоловік до чоловіка, як батько до батька, допоможіть витягти звідти мого сина і його побратимів,

– звернувся Сухарніков.

Під час свого звернення він додав, що в Ердогана вже є досвід реалізації схожих операцій на Близькому Сході.

Знаємо про ризики екстракції

Сухарніков сказав, що разом із родинами бійців, які зараз перебувають на "Азовсталі" в Маріуполі, він просить Ердогана направити цивільний флот, човен без зброї, аби забрати українських захисників, які перебувають в оточені.

Він додав, що всі розуміють, що є певні ризики щодо проведення екстракції, адже під час виведення українських захисників можуть вбити.

Але в нас не великий вибір. Або ми ризикуємо і запускаємо цю процедуру, або всім світом в прямому ефірі дивимось, як їх вбивають. Я дуже прошу провести процедуру екстракції. Пане Ердоган, у вас є історична можливість стати людиною, чиє ім’я буде вписано в історію як ім’я героя та миротворця. Ми просимо вас про цю допомогу,

– звернувся Євгеній Сухарніков.

Це не війна, це – бійня

Батько бійця "Азову" сказав, що його син зараз перебуває в пеклі на "Азовсталі", але бійці попри все досі тримають оборону.

Він наголосив, що війна завжди жорстока, і українців в цьому вже переконались. Але те, що відбувається на "Азовсталі" – не війна, а бійня, порушення будь-яких конвенцій та знищення оточених людей.

Сухарніков нагадав, що у світовій історії вже були прецеденти – екстракція в Дюнкерку часів Другої світової війни, а також більше сучасні приклади проведення процедури в Сирії.

Додамо, що екстракція передбачає відвід військових, поранених та загиблих на території третьої країни – нейтральної у війні, а також зберігання відведених людей на цій території до кінця бойових дій без змоги вступати у війну.

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