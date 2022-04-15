Нам потрібен ленд-ліз від Німеччини, хай хоч як його назвуть, – посол про постачання Києву зброї

Україна очікує, що деякі західні країни активніше підтримуватимуть нас у війні з Росією. В першу чергу Німеччина. Чи не найбільше Україна потребує озброєння. І

За тиск на Німеччину у цьому питанні відповідає український посол Андрій Мельник. Саме від його роботи залежить чи постачатиме Німеччина Україні зброю. А також сприятиме вступу України до Євросоюзу.

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Поки ж українська влада вирішила відмовитися від візиту німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. У Києві більше хочуть бачити канцлера Олафа Шольца.

Але цей візит матиме сенс лише тоді, коли канцлер привезе з собою рішення коаліції про нову підтримку України. Це означає важку зброю, це означає шостий пакет санкцій, і не такий дірявий, як ми бачимо, як він готується, а справді повноцінне нафтове і газове ембарго. А ще – закон про "ленд-ліз". Бо ця війна триватиме ще дуже довго. Німці мають розуміти, що вони не обмежаться якимись одиночними поставками,

– заявив Андрій Мельник.

За словами дипломата, у Німеччини дещо інше розуміння "ленд-лізу", аніж у тих же британців. Однак для України головне не назва, а сама підтримка.

"Назва не має значення, має бути якесь системне рішення, рамка допомоги – економічна, гуманітарна, воєнна, військово-політична. Я його називаю Ukraine support act", – розповів Андрій Мельник.

Від ймовірного візиту Олафа Шольца до України він також очікує, що Німеччина активніше сприятиме вступу України до ЄС.Шольц стане не першим європейським лідером, який наважиться відвідати Київ під час війни.

Президент Анджей Дуда, президент Естонії Аларо Каріс, латвійський лідер Егілс Левітс та президент Литви Гітанас Науседа разом прибули до Києва. Під час візиту вони також відвідали Бородянку на Київщині, яка була зруйнована російськими військами.

Перед ним з неочікуваним візитом до Києва прибув британський прем'єрміністр Борис Джонсон.