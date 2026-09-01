Нам потрібні переговірники, – Путін про можливість ударів по керівництву України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не завдає ударів по військово-політичному керівництву України задля майбутніх переговорів.

Відповідну позицію він висловив у коментарі пропагандистам під час пресконференції.

Чому Росія не атакує керівництво України?

Російський президент, відповідаючи на запитання пропагандистів заявив, що Росія не завдає ударів по військово-політичному керівництву України, оскільки розраховує на можливість мирного врегулювання та потребує переговорників.

Як бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що люди, якщо зрозуміють, що хочуть вирішувати питання мирним шляхом,

– сказав він.

Крім вищезгаданого, Володимир Путін також назвав "заявкою на тероризм" спроби, за його словами, завдати Росії економічної шкоди за 40 днів. Він запевнив, що Москва, мовляв, "знайде, як відповідати" на такі дії.

Водночас останніми днями Путін та інші представники Кремля посилили риторику щодо можливого розширення ударів по Україні, заявляючи про відповідь на українські атаки по російській території та об'єктах, розташованих там.

До речі, також російський диктатор пригрозив Україні новими ударами. Ворог планує атакувати енергетичну інфраструктуру. За словами Путіна, подібні обстріли будуть відповіддю на удари Сил оборони по території Росії.