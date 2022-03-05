Нам потрібні серйозні постачання зброї для ППО, – радник глави МВС
Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що українській армії потрібна зброя для ППО. Наразі ворог агресивно налаштований саме проти мирного населення.
Про це Вадим Денисенко розповів в ефірі 24 каналу. За його словами, зміна тактики росіян – це вже протягом останніх 2 – 3 днів, коли стало зрозуміло, що ворог в боях повністю програє.
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Росіяни розуміють, що їх збивають
У росіян є резерви. Напевно, є і поодинокі випадки саботажу та страх, зазначив радник глави Міністерства внутрішніх справ.
Вони розуміють, що їх збивають, і що це не прогулянка. Але якщо буде наказ на бомбардування – вони будуть це робити,
– сказав Денисенко.
У відповідному випадку треба говорити не тільки про закрите небо, а й про посилення нашої протиповітряної оборони.
"Зараз нам потрібна ППО. Не стільки потрібно закрити небо, скільки потрібні серйозні постачання зброї для неї. У нас є готові кадри, які готові одразу працювати. Але нам не вистачає саме ППО", – сказав Вадим Денисенко.
Радник глави МВС про потребу в ППО: дивіться відео
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