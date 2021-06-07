Нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, – Рябікін

Голова Державної митної служби Павло Рябікін вважає, що на митницю потрібні нові кадри. За його словами, варто замінити близько 50% співробітників.

Річ у тім, що ДМС провела масове тестування співробітників митниці, яке складалось з трьох етапів. У результаті 18% працівників не пройшли перші 2 етапи. З решти 80% до роботи рекомендували допускати тільки 55%.

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Я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці,

– сказав Рябікін.

Де шукають кадри на митницю

Чиновник розповів, що нові кадри ДМС шукає у вишах та ветеранських організаціях АТО. За словами Рябікіна, останні дали 2 500 анкет кандидатів, а після відбору залишилося 600. Надалі їх навчають в Центрі підвищення кваліфікації митниці.

Інший бік кадрової проблеми

Зауважимо, що є інша сторона проблеми з кадрами. Видання пише, що корумповані митники з ДМС не йдуть навіть після звільнення. Його можна оскаржити та поновитись на місці. Відтак буває, що звільнення з порушенням процедури може бути частиною схеми для збереження місця.