Нам ще будувати й жити: що потрібно для обладнання сонячної електростанції

Сонячні електростанції (СЕС) в тренді й серед домогосподарств, і серед власників бізнесу різного розміру та спрямування. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

За умови дотримання правил експлуатації вони забезпечуватимуть власника якісною та дешевою енергією не менш ніж 25 років. Однак, перш ніж інвестувати у власну СЕС, варто дослідити пропозиції українського ринку та дізнатись, як обрати дистриб'ютора та обладнання, щоб станція дійсно служила довгі роки без неприємних сюрпризів.

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З якого обладнання складається станція?

Фотомодулі – перетворюють сонячне світло на електроенергію.

Інвертор – електричний прилад, який перетворює постійний струм з фотомодулів на змінний, придатний для використання.

Кріплення – тримають фотомодулі на даху чи наземних конструкціях.

Кабелі.

За бажання клієнт також може встановити акумулятори та систему моніторингу, яка дозволяє дистанційно контролювати роботу станції.

Високотехнологічне обладнання, тобто фотомодулі, інвертори, системи моніторингу та акумулятори, здебільшого представлені китайськими виробниками.

Це обладнання не входить до переліку товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації на території України. Проте асортимент такого обладнання на українському ринку майже повністю відповідає асортименту в країнах Європейського Союзу. Можна орієнтуватись на європейські сертифікати й не боятись підробки, адже проблема контрафактного обладнання для СЕС зустрічається дуже рідко.

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Вибір фотомодулів

Фотопанелі бувають монокристалічні та полікристалічні. Монокристалічні виготовляються з цільного кристала кремнію, а полікристалічні – з переплавлених частин кристалів.

Монокристалічні модулі, завдяки більш однорідній структурі матеріалу, мають кращі показники з вироблення енергії за рік та краще працюють в умовах недостатньої інсоляції (похмура погода).

Основним недоліком монокристалу у порівнянні з полікристалом до недавнього часу була їх більша вартість, однак, завдяки розвитку технології, вартість виробництва монокристалічних панелей зрівнялась с полікристалічними. Саме тому монокристалічні панелі сьогодні домінують на ринку.

Термін гарантії на фотомодулі складає 10 – 12 років. Сертифіковані в Європі фотомодулі мають деградувати не більш ніж на 20% за 25 років. Це означає, що станція потужністю 300 кіловат через 25 років вироблятиме щонайменше 240 кіловат.

Чи вдасться заощадити на системі кріплення

Покупці часто вважають, що на менш технологічних елементах станції, таких, як системи кріплення, можна заощадити. Побутує думка, що головне – обрати якісні фотомодулі, а на чому вони стоятимуть – не так важливо. Тому в Україні так часто можна зустріти кріплення з чорного металу, чи навіть саморобні, з дерева. Однак це помилкове уявлення буде дорого коштувати власникам СЕС.

Існує три матеріали, з яких виробляють системи кріплення: алюміній, оцинкована сталь та чорний метал. Щоб зберегти обладнання від пошкоджень, ми радимо клієнтам обирати заводські системи кріплення з алюмінію та оцинкованої сталі. Ці матеріали стійкі до корозії, а конструкції виготовляються з розрахунком ваги фотомодулів та додаткового вітрового й снігового навантаження.

Саморобні конструкції з чорного металу дешевші, однак вони виготовляються без розрахунків навантаження та не мають належного захисту від корозії. З часом такі конструкції можуть деформуватись, пошкоджуючи фотомодулі.



Неякісні кріплення для панелей, виготовлені з чорного металу / Фото Владислава Шпиталя

З усіх складових СЕС кріплення – на другому місці по вартості після фотомодулів. На цьому елементі краще не заощаджувати, адже для належної роботи фотомодулів їм потрібна дуже жорстка система кріплення. Навіть незначна деформація може викликати непомітні людському оку мікротріщини, через які станція втрачатиме ефективність та навіть може виникнути пожежа.

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Чому варто прискіпливо обирати дистриб'ютора

Критеріями при виборі дистриб'ютора є кількість виконаних об'єктів, досвід роботи на ринку, широкий вибір обладнання та мережа надійних інсталяторів, які встановлюють станції "під ключ" і забезпечують сервісне обслуговування.

"Покупця станції цікавлять два моменти: її здатність якісно виконувати свої функції та можливість оперативно замінити елемент, який вийшов із ладу. Якщо з якістю станцій проблем немає, то на гарантійні зобов'язання варто звернути увагу, адже виробники фотомодулів та інверторів не підтримують на території України склади для заміни обладнання, що вийшло з ладу.

Тому гарантійні зобов'язання лягають на дистриб'ютора. Варто обирати дистриб'юторів, які надають послуги гарантійного та післягарантійного обслуговування та підтримують замінні склади обладнання.

Ще однією ознакою надійного дистриб'ютора є мережа інсталяторів, з якими він працює на постійній основі та яких навчає тонкощів роботи зі СЕС. Класичні дистриб'ютори в інших бізнесах не займаються навчанням своїх партнерів. Але на ринку сонячної енергетики склалася інша ситуація, адже непрофесійний монтаж може зіпсувати найкраще обладнання.

Бувають випадки, коли нефахові інсталятори стають на обладнання, кладуть на нього інструменти або спираються на фотомодулі під час монтажу. Це може спричинити мікротріщини, і в результаті клієнт втратить гроші. Щоб запобігти таким ситуаціям, ми вкладаємо багато ресурсів у навчання інсталяторів, з якими співпрацюємо", – зазначає мій колега, технічний директор компанії "Атмосфера" Олександр Ковпак.

На жаль, на ринку наразі не розроблені стандарти сервісного обслуговування СЕС, тому клієнту особливо важливо обрати відповідального дистриб'ютора, який забезпечить якісне та своєчасне обслуговування.

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Ми радимо проводити сервісний огляд станцій мінімум один раз на рік, навесні. За допомогою тепловізійної діагностики фахівці можуть виявити проблеми на ранньому етапі й усунути їх до того, як станція вийде з ладу та спричинить збитки. Часто в ході огляду виявляється, що потрібно замінити запчастини вартістю лише у кілька доларів, і це рятує станцію від втрати потужності та можливої аварійної ситуації.