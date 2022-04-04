Нам щодня здавалося, що гірше вже не може бути: історія маріупольця, який евакуювався

Маріуполець Сергій, якому вдалось евакуюватись з блокадного Маріуполя пригадав увесь жах, через який йому довелось пройти. Проте сказав, що йому "пощастило", адже він, наприклад, не закопував загиблих людей.

Чоловік розповів, що йому щоразу здавалось, що гірше вже бути не може. Свою історію він розповів 3 квітня, а виїхати з міста зумів 14 березня.

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Маріуполець розповів про жахи під час блокади міста

Мені пощастило більше, ніж іншим. Тому що я у своєму дворі нікого не закопував. На відміну від моїх друзів. Мені більше пощастило, тому що я не бачив багато відірваних рук, або як мій сусід закопував свою дружину в дитячому садку напроти,

– написав Сергій.

Він 2 квітня дізнався, що у місті загинули 3 його друзів, а ще сусід, який вийшов із собакою погуляти.

Ще 5 друзів їхали машиною – прилетів снаряд, згоріли живими. Загинула також дівчинка, у будинок її та Сергія прилетів снаряд. Три поверхи в їх будинку зруйновані.

Без опалення, їжі, води та під постійними обстрілами

Опалення вимкнули. На вулиці було -9 градусів, в квартирі +3 градуси. Потім були такі морози, що розірвало батареї. Найстрашніше було, коли відключили газ. Ми рубали у дворі дерева, палили їх на мангалі. Склянка води закипала 20 хвилин,

– розповів чоловік.

Сергій пояснив, що почав їсти запарену гречку.

"Нам щодня здавалося, що гірше вже не може бути. А найгірше почалося 8 березня, коли почали бомбити авіацією. Від авіації не лишається нічого. Бомба потрапляє в будинок, весь фасад рушиться", – розповів Сергій.

Пригадує, що спочатку вирахували, що бомблять кожні 3 години, потім щогодини, а потім щохвилини.

Бомбардування Драмтеатру стало останньою краплею

Бомбардування Драмтеатру стало останньою краплею. Ми ходили туди, відчуваючи там себе у безпеці. Ніхто не думав, що прийде в голову бомбити людей,

– пригадав фотограф.

Додав, що росЗМІ писали, що у театрі полк, натомість там були мирні люди. Адже підвалів для всіх не вистачало.

"У нас була родина в бомбосховищі, кілька поколінь. Вони їжу один від одного ховали. Сусід задушив кота, тому що його не було чим годувати. А якщо ти вийшов, ти не захищений нічим", – пригадав чоловік.

Додав, що летить бомба, падає в сотні метрів, а тебе відкидує.

Ми з дружиною бігали на сусідню вулицю, до батьків. От ми біжимо, і починають падати бомби. Ти падаєш в канаву і лежиш.... Дуже страшно, коли ти нічого не контролюєш,

– пригадав чоловік.

У своєму інстаграмі він написав, що окупанти таки знищили його квартиру.

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