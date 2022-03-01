Нам відомо про підступні плани наміри ворога оточити Київ, – Верещук

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук сказала, що нам відомо про підступні плани наміри ворога оточити Київ та взяти його у кільце.

Про це вона заявила у своєму звернення 1 березня, передає 24 канал.

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Я вірю і переконана, що українська армія і всі, хто сьогодні зі зброєю в руках боронять нашу землю і наш рідний Київ від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зроблять все можливе і неможливе, – сказала вона.

Вона також ще раз звернулась до Червоного Хреста з вимогою зробити все для того, аби були гуманітарні коридори.

Якщо ніхто не буде допомагати, якщо ніхто не буде брати на себе відповідальність, то хто ми тоді? Чи гідні ми називатись людьми? Нам сьогодні потрібна допомога. І вона буде. Ми разом будемо йти до перемоги,

– завершила свої звернення Верещук.

Повне звернення Ірини Верещук за 1 березня: дивіться відео

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