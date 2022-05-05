Намагався врятувати маму: 17-річний хлопець у жахливій ДТП на Рівненщині отримав 60% опіків тіла

17-річний Вадим Скрипець намагався врятувати маму в жахливій ДТП із бензовозом, що сталася на Рівненщині. Жінка загинула, а в хлопця – 60% опіків тіла.

У Вадима досить непроста доля: у грудні минулого року він втратив батька. Нещодавно хлопець вирішив допомогти мамі евакуюватися до Польщі. Вони виїхали з Ніжина до Києва, а звідти – вже до Львова, де потрапили в ДТП.

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Хлопець намагався до останнього допомогти мамі, однак вона загинула на місці. У Вадима серйозні травми – понад 60% опіків тіла.

Вадиму вже зібрали кошти на лікування

Зараз хлопець перебуває в опіковому центрі у Рівному. Відомо, що його стан важкий, але стабільний. Поруч з ним постійно сидить тітка Олена. Вадим потребує на лікування близько 50 тисяч доларів, які, на щастя, вдалося зібрати буквально за добу.

Йому 17… У нього ще все життя попереду, він ще може жити, радіти перемозі України над агресором, створити власну сім’ю у вільній і незалежній Україні, якщо ми допоможемо! Друзі, ви можете дати йому надію на життя, сили, щоб боротись далі! – писала активістка жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

У коментарях представниця Всеукраїнської благодійної організації "Мама і немовля" Алла Мельничук уточнила, що Італія надасть чартерний військовий літак, щоб перевезти Вадима на лікування.

Жахлива ДТП на Рівненщині: головне

3 травня на трасі Київ – Чоп сталася одна з наймасштабніших ДТП в Україні за кілька років. За даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito здійснював обгін і виїхав на зустрічну смугу. Там він вдарився у бензовоз, який згодом врізався у пасажирський автобус, що їхав за рейсом "Харків – Зґожелець".

Наразі відомо про 26 жертв внаслідок аварії серед 38 людей. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, у деяких постраждалих складні травми, тому кількість жертв може зрости.

На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих – це на цю мить 26. І 12 поранених перебувають у лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, кількість загиблих, може збільшитися, – заявив Монастирський.

На місці аварії працювали 44 рятувальники та 7 одиниць пожежної техніки. Вогонь вдалося локалізувати о 22:30, однак від пасажирського автобуса практично нічого не залишилося. Потерпілих забирали на 7 каретах швидкої допомоги.

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