Намагався втекти і травмував поліцейського: у справі Гусакова затримали його друга, – ЗМІ

Під час слідчих дій сьогодні, 27 червня, у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали чоловіка, який був його довіреною особою. За даними слідства, його картку Назарій використовував для збору грошей.

Правоохоронці зазначають, що під час обшуків чоловік чинив опір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Львів".

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Що відомо про затримання довіреної особи Гусакова

Джерела у правоохоронних органах повідомили "Суспільному", що чоловік намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Внаслідок цього правоохоронець отримав травми.

Поліція затримала довірену особу Назарія Гусакова: відео "РБК-Україна"

Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тоді як його автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик. Зауважимо, що санкція за опір поліції із застосуванням насильства передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Назарія Гусакова, який має СМА, запідозрили у шахрайстві та махінаціях зі зборами на лікування хвороби. Згодом стало відомо, що активіст виїхав з України. Поліція вже відкрила щодо нього кримінальні провадження.

Зауважимо, що Львівська міська рада надає Гусакову ліки. Проте він продовжує збирати кошти, стверджуючи, що потребує додаткової підтримки на реабілітацію та догляд.

На скандал вже відреагував і президент Володимир Зеленський. Зокрема, він заявив, що проводяться перевірки щодо ситуації з Гусаковим, щоб уникнути дискредитації зборів та волонтерства в Україні.