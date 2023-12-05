Намагаються зрівняти КАБами: Світан розповів, що відбувається біля Авдіївки

Російські окупанти намагаються вести наступальні дії в промзоні на Авдіївському напрямку. Основне їхнє завдання – витіснити українських оборонців з висот, які вони займають.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, дана промзона розташована на висоті.

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"Ми майже 10 років утримували цей район, тому вони і намагаються нас звідти вибити", – сказав військовий експерт.

Бої біля Авдіївки

Від промзони йде дорога до основної Ясинуватської розв'язки. Як зазначив Роман Світан, за великим рахунком можна зайняти дороги, які ведуть на Донецьк, Спартак, Макіївку, Ясинувату, Єнакієво, Горлівку і Авдіївку – спектр напрямків.

"Росіяни намагаються відсунути нас від розв'язки, намагаючись зайняти висоту в районі промзони", – додав він.

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Крім цього на даному відтинку, за словами експерта, почастішали атаки в районі Степового. Окупанти намагаються там штурмувати "в лоб". Це один з рубежів, який утримують українські оборонці, щоб ворог не оточив Авдіївку. Також росіяни ведуть наступальні дії в бік Очеретиного.

"Застосовують достатню кількість техніки, артилерійських атак, намагаються з малих груп розвідати вогневі точки "на живця" і намагаються накрити точки артилерією. Постійно працює авіація, КАБами намагаються зрити Авдіївку. Завдання – зрити все до нуля, що є в Авдіївці", – пояснив Світан.

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