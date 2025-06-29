Невідома рибина вкусила жінку на популярному пляжі у Нью-Йорку

На пляжі Джонс-Біч на Лонг-Айленді, що у передмісті Нью-Йорка, 20-річну жінку щось вкусило, коли вона була у воді. Рани на її нозі вказують на те, що це могла бути молода акула.

Сама жінка не бачила, що її вкусило, але надала фото поранень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Молода акула могла вкусити жінку на пляжі поблизу Нью-Йорка

Інцидент трапився у середу, коли постраждала перебувала у воді до пояса. Вона отримала незначні порізи на лівій нозі та ступні. Медики зазначили, що її життю нічого не загрожує.

Жінка не бачила, яка саме морська істота її вкусила. Дрони, задіяні для моніторингу узбережжя, не зафіксували небезпечної фауни. Експерти, вивчивши фото укусів та обставини нападу, дійшли висновку, що жінку, імовірно, вкусила молода піщана тигрова акула.

Відразу після інциденту влада закрила пляж для купання, аби провести додаткову перевірку. Лише наступного ранку, після ретельного обстеження дронами та патрулювання рятувальників, купальний сезон було дозволено продовжити.