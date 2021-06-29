На американському пляжі акула пошматувала чоловікові ногу: він втратив багато крові

Інцидент трапився у Каліфорнії. Там від нападу акули, який трапився 26 червня зранку, постраждав 35-річний чоловік.

У нього розшматована права нога. Поліція розповіла, як все відбувалось.

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Чоловік сам доплив до берега

Чоловік плавав біля пляжу в окрузі Сан-Матео. У поліції повідомили, що у цей момент його вкусила велика біла акула в праву ногу.

На щастя, чоловік зміг самостійно доплисти до берега, де отримав першу медичну допомогу від санітарів, пізніше його відвезли у місцевий травмпункт.

Начальник пожежного батальйону округу Сан-Матео Брайан Хем розповів, що постраждалий втратив приблизно 0,5 літра крові. Він вимагав, аби йому дали джгут, щоб кровотеча зупинилась.



Місце, де акула напала на чоловіка / Фото Cal Fire



Чоловікові одразу надали медичну допомогу / Фото Cal Fire

Як його доставили до лікарні

Чоловіка хотіли якнайшвидше доставити до лікарні, використовуючи вертоліт. Однак цього не могли зробити через погодні умови. Його відвезли на машині швидкої допомоги до загальної лікарні Сан-Франциско.

На щастя, постраждалий зазнав травм, що не загрожують життю. Його випустили з лікарні в суботу ввечері.

Пляж після нападу акули тимчасово закрили. Наразі там ведуть розслідування.

У 2020 році у США зафіксували 33 неспровоковані напади акул на людей. Відомо, що три з них були смертельними. Майже половина нападів сталася у Флориді. Летальні випадки були в Каліфорнії, на Гаваях та в штаті Мен.