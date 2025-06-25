У Франківську оголосили підозри двом військовим за напад на "азовця" Андрія Кориневича

У Франківську слідчі оголосили підозри двом військовим, яких вважають причетними до нападу на "азовця" Андрія Кориневича. Постраждалий раніше сам назвав імена нападників та заявив, що побиття було спланованим.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону. На Івано-Франківщині слідчі оголосили підозру двом військовослужбовцям, яких підозрюють у побитті бійця штурмової бригади спецпризначення "Азов" Нацгвардії Андрія Кориневича.

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Підозри у справі побиття бійця "Азову"

Напад стався 13 червня у дворі житлового будинку в Івано-Франківську. Потерпілого госпіталізували з хімічними опіками очей та численними тілесними ушкодженнями.

За інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, йдеться про двох чоловіків віком 24 і 25 років. Вони підозрюються у хуліганстві, скоєному групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовлених предметів. Прокуратура вже подала клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Слідство також з’ясовує можливу причетність до нападу ще кількох осіб. За словами самого Кориневича, нападників було четверо. Один із них, стверджує боєць, чекав у машині, ще один – перебував із ними на квартирі, але перед побиттям виїхав за кордон. Двох із нападників він особисто знав – воював із ними під час АТО.

Кориневич заявляє про політичне підґрунтя

23 червня "азовець" публічно назвав імена причетних і пов’язав організацію нападу з військовослужбовцями, близькими до Андрія Білецького — командира 3 армійського корпусу. Він вважає, що напад на нього був не випадковістю, а спланованою акцією.

У 12-й бригаді спеціального призначення Нацгвардії "Азов" вже публічно засудили побиття свого побратима та закликали правоохоронців якнайшвидше встановити й покарати винних.

Андрій Кориневич, позивний "Корінь", родом зі Стрия на Львівщині. До лав "Азову" вступив у 2015 році, воював у Мар’їнці, Красногорівці, на Світлодарській дузі, а з початком повномасштабного вторгнення – у Маріуполі. Після боїв на "Азовсталі" потрапив у полон до окупантів, де провів чотири місяці в Оленівці.

Після звільнення пройшов лікування та реабілітацію, а 1 січня 2023 року повернувся до служби в "Азові". У травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку. З травня 2024 року займається рекрутингом у Франківській області.