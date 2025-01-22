Чоловік, який напав на групу дитсадка у Баварії й зарізав дитину, є психічно хворим, – ЗМІ

У Баварії чоловік напав на групу дитсадка й зарізав дитину та чоловіка. Нині стало відомо, що нападник є психічно хворим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BR24.

Дивіться також У Німеччині чоловік напав з ножем на перехожих: серед жертв – 2-річний хлопчик

Нападник має психічні порушення

Зранку 22 січня у містечку Ашаффенбург під Франкфуртом стався жахливий інцидент. Так, 28-річний громадянин Афганістану напав на групу дитсадка з ножем.

Смертельних поранень зазнали 41-річний чоловік та 2-річна дитина. Ще троє постраждалих із важкими травмами перебувають у лікарні. Поліція припускає, що загиблий чоловік врятував інших дітей від смертельних ран.

Очільник МВС Німеччини повідомив, що зловмисник напав на дітей з кухонним ножем. Хоча це був несподіваний і раптовий напад, проте його дії не кваліфікують як теракт.

Крім того, стало відомо, що 28-річний громадянин Афганістану раніше тричі потрапляв у поле зору правоохоронців через насильницькі дії. Через це він також неодноразово був направлений на психіатричне лікування. Які саме психічні порушення має чоловік – у ЗМІ не повідомляли.

Нападника затримали за 20 хвилин після скоєння злочину. Нині він перебуває під наглядом.

До слова, Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим внаслідок нападу з ножем у Баварії. Крім того, він наголосив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити прихистку.