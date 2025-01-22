Чоловік, який напав на групу дитсадка у Баварії й зарізав дитину, є психічно хворим, – ЗМІ
- У Баварії 28-річний чоловік напав на групу дитсадка. убивши 41-річного чоловіка та 2-річну дитину.
- Нападник раніше мав проблеми з правопорядком через насильницькі дії та неодноразово проходив психіатричне лікування.
У Баварії чоловік напав на групу дитсадка й зарізав дитину та чоловіка. Нині стало відомо, що нападник є психічно хворим.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BR24.
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Нападник має психічні порушення
Зранку 22 січня у містечку Ашаффенбург під Франкфуртом стався жахливий інцидент. Так, 28-річний громадянин Афганістану напав на групу дитсадка з ножем.
Смертельних поранень зазнали 41-річний чоловік та 2-річна дитина. Ще троє постраждалих із важкими травмами перебувають у лікарні. Поліція припускає, що загиблий чоловік врятував інших дітей від смертельних ран.
Очільник МВС Німеччини повідомив, що зловмисник напав на дітей з кухонним ножем. Хоча це був несподіваний і раптовий напад, проте його дії не кваліфікують як теракт.
Крім того, стало відомо, що 28-річний громадянин Афганістану раніше тричі потрапляв у поле зору правоохоронців через насильницькі дії. Через це він також неодноразово був направлений на психіатричне лікування. Які саме психічні порушення має чоловік – у ЗМІ не повідомляли.
Нападника затримали за 20 хвилин після скоєння злочину. Нині він перебуває під наглядом.
До слова, Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим внаслідок нападу з ножем у Баварії. Крім того, він наголосив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити прихистку.