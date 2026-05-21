Україна посилюватиме ППО у громадах на кордоні з Білоруссю, – Зеленський

У громадах, які межують із Білоруссю, посилять ППО. Також є фінансування для оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку.

Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 21 травня.

Що сказав Зеленський про посилення ППО на кордоні із Білоруссю?

Український лідер наголосив, що отримав багато питань щодо захисту від громад, які межують із Білоруссю. За словами Зеленського, звісно, треба дуже сильно посилити ППО – саме так, як сказали люди.

Міністр оборони України знає цей пріоритет – має бути розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами,

– сказав президент.

Глава держави також підкреслив, що фінансування для всіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є.

"Якщо є питання, актуальні, питання техніки, ресурсу й громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти", – зауважив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про посилення ППО у громадах на кордоні із Білоруссю

До речі, радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що повноцінний наступ із Білорусі зараз не виглядає реалістичним, якщо виходити з того, як розвивається війна на цьому етапі. Однак, на думку посадовця, через ескалацію з можливим наступом Кремль намагається остаточно забрати в Олександра Лукашенка навіть мінімальний простір для маневру та комунікацій із західними партнерами.

Що відомо про потенційний наступ з боку Білорусі?

Володимир Зеленський 20 травня заявив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область. Президент наголосив, що Україна вживає превентивних заходів для посилення захисту та активізації дипломатичних зусиль стосовно Білорусі.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може бути втягнута у війну лише у випадку агресії на її території. Диктатор також висловив "готовність" зустрітися з Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин.

Варто зазначити, що СБУ та Сили оборони розпочали безпрецедентні безпекові заходи у північних областях України для протидії розвідувальній та підривній діяльності з боку Росії та Білорусі. Залучені підрозділи проводять перевірку громадян, огляд територій, посилене патрулювання та встановлення блокпостів.