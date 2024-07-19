Напад на Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство: деталі від МВС

Правоохоронці кваліфікували напад на Ірину Фаріон як замах на умисне вбивство. Вона у важкому стані, лікарі борються за її життя.

У МВС повідомили, що поліція та інші необхідні служби працюють на місці стрілянини.

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Поліція шукає злочинця

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що поліцейські вже зібрали покази свідків. Наразі вони опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини,

– заявив Клименко.

У МВС закликають – якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані повинні бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені.

Раніше у Нацполіції повідомили, що у Львові та на території області ввели спеціальну поліцейську операцію. До неї залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Біля будинку Ірини Фаріон також багато правоохоронців із собаками.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня невідомий чоловік вистрілив у Фаріон на вулиці Масарика у Львові. У жінки пораненні голови, вона перебуває в реанімації.