Вдарили ножем в руку та тулуб: у МВС розповіли версії та деталі нападу на Макарова
- Увечері 16 квітня невідомий напав на журналіста Юрія Макарова, завдавши йому ножових поранень, і наразі існує дві версії причин нападу: побутовий конфлікт та робота спецслужб країни-агресорки.
- Поліція Києва почала кримінальне провадження, слідчі дії тривають.
Увечері 16 квітня невідомий напав на журналіста Юрія Макарова та завдав йому ножових поранень. Наразі існує дві версії причин нападу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
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Деталі про напад на Макарова
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поліція Києва почала кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста Юрія Макарова у Солом'янському районі.
За інформацією правоохоронців, невідомий підійшов до чоловіка, завдав удару ножем. Постраждалий наразі перебуває в лікарні у важкому стані, але загрози життю немає. Пошуки нападника тривають.
Напад відбувся напередодні о 22:44. Постраждалий отримав два поранення – одне по руці, інше в тулуб. Потім постраждалий викликав поліцію і отримав першу медичну допомогу від патрульного,
– повідомив Клименко.
Наразі тривають слідчі дії, проводяться усі необхідні експертизи. За попередніми даними, є два мотиви нападу: побутовий та робота спецслужб країни-агресорки.
Раніше Юрій Макаров у коментарі журналістам розповів, як саме відбувся напад. За його словами, це відбулося на закритій території житлового комплексу, на яку неможливо потрапити без спеціальної електронної перепустки.