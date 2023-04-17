Мати вбили, 14-річна донька в лікарні: у Польщі на трьох українок напав чоловік із ножем

В ніч з 15 на 16 квітня, близько першої години ночі, у польському місті Легниця трапився напад на трьох українок. Чоловік, ймовірно, хотів пограбувати будинок, однак його виявила 37-річна жінка.

Через це він напав на українку з ножем. Від отриманих поранень вона загинула.

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Постраждали ще дві українки

Як повідомив районний прокурор Легниці Радослав Врембяк, після нападу на жінку, зловмисник накинувся на її 14-річну доньку та ще одну жінку. Їх міг розбудити крик першої жертви злочину.

На місце злочину оперативно виїхали правоохоронці, які і виявили тіло 37-річної жінки з пораненнями грудної клітки та шиї. Також вони виявили у неповнолітньої дівчини кілька поранень грудної клітки, а у ще однієї мешканки – поранення руки.

Дівчину оперативно доставили до лікарні. Їй уже зробили життєво необхідну операцію, однак стан доньки загиблої досі важкий, але стабільний.

Радослав Врембяк також повідомив, що постраждалі українки проживали в будинку на вулиці Струги, 30 ще з п'ятьма громадянами України.

Зловмисника оперативно затримали

Прокурор розповів, що правоохоронці після приїзду негайно розпочали пошуки злочинця. Його, усього в крові, знайшли його біля будинку в кущах. Саме під час обшуку поліцейським вдалося встановити й знаряддя злочину, адже у чоловіка виявили закривавлений ніж.

Як встановлено, чоловік, швидше за все, зайшов до будівлі з метою пограбування,

– сказав Радослав Врембяк.

Як вдалося з'ясувати, нападником був 36-річний мешканець міста Легниця Віктор Р., який уже потрапляв в поле зору правоохоронної системи Польщі. У минулому він був судимий за злочини проти власності.

За словами Радослава Врембяка, зловмисника доставили до Окружної прокуратури в Легниці, де йому пред'явили звинувачення у вбивстві однієї людини, у замаху на вбивство іншої та нанесенні тілесних ушкоджень третій жертві.