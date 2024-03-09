Чоловік накинувся з сокирою на працівників ТЦК: що відомо про воїна, що став жертвою нападу

В четвер, 7 березня, чоловік напав із сокирою на працівників ТЦК. Один з працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на яких накинулися на Буковині, – колишній військовослужбовець 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Подробиці про військового розповіли у телеграм-каналі бригади.

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Що відомо про військового, на якого накинулися із сокирою на Буковині

Під час перегляду відео, бійці "десятки" впізнали в працівнику ТЦК свого побратима Миколу Мусензового на позивний "Граніт". Військовий служив головним сержантом 2 взводу 108 окремого штурмового батальйону 10 бригади. Його побратим розповів, що Мусензовий пройшов важкі бої в деокупації Київщини та стримував ворога на Бахмутському напрямку.

"Мусензовий знав про війну задовго до лютого 2022 року, адже підписав контракт, перебував на посаді головного сержанта взводу. Вже під час повномасштабного вторгнення був старшим групи, що неодноразово виходила на штурми ворога", – йдеться у дописі 108 окремого штурмового батальйону.

Відомо, що Микола Мусензовий був двічі нагороджений орденом "За мужність". Він, отримавши поранення, пролікувався та повернувся в батальйон. Після того, як боєць отримав друге поранення, його перевели до ТЦК та СП.

Від початку вторгнення в нас у роті було приблизно 140 людей. Зараз залишилося орієнтовно 12. Багато – лікується, багато – "на правді". Ті, кому надали статус обмежено придатних, перевелися працювати в тилові підрозділи або в ТЦК. Чи варто людині було проходити пекло, втратити здоров'я, залишитися живому, щоб вдома на нього нападали із сокирою та обзивали. Сподіваюся вас (нападників – 24 Канал) не заберуть в армію, а посадять,

– каже побратим Миколи Мусензового.

Військові вимагають суворого покарання для нападників, а також притягнути до відповідальності присутніх під час сутички поліцейських за їхню бездіяльність.

Напад на працівників ТЦК та СП на Буковині

7 березня у селі Плоска у Чернівецькій області двоє чоловіків напали на працівників ТЦК та СП. Водій автомобілем ВАЗ-2121 наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім зловмисник розвернувся на машині й зупинився поблизу військовослужбовців. Взявши сокиру, він вдарив одного з них тупою частиною у передпліччя.

Відомо, що інший порушник теж завдав ударів військовослужбовцю в плече. Потім обидва зловмисники пошкодили автомобіль працівника військкомату. Вони побили лобове скло та бокові вікна. Вчинивши протиправні дії, чоловіки втекли.

Відомо, що працівник ТЦК зазнав тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали нападників. Ними виявилися місцеві жителі 28 та 43 років. Відомо, що чоловіків затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства.