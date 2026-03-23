Путін справді може готувати наступ на країни Балтії, але є нюанс

Видання Bild продемонструвало мапу можливого нападу Росії на країни Балтії. Окупанти дійсно можуть мати план захоплення цих держав.

Однак до цього Росія буде готова після завершення війни в Україні. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що для руху на країни Балтії потрібно розгорнути військо на мінімум 300 тисяч осіб.

Коли Росія може почати наступ на країни Балтії?

Роман Світан зазначив, що окупанти вклали десятки мільярдів рублів для створення Московського та Ленінградського округів не просто так. Це місце розміщення майбутніх дивізій армій, які будуть розгортатися у певні наступальні порядки, зокрема, для контролю певної території. Це говорить про те, що у ворога є план воєнного захоплення країн Балтії.

Ця стратегічна перспектива у росіян зараз є. Вони її плекають, вкладають туди десятки мільярдів. Готовність на рух у країни Балтії у росіян буде. Але тільки після того, як вони завершать операцію на нашому театрі воєнних дій. Тому що для руху на країни Балтії потрібно розгорнути мінімум 300 тисяч,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, не всі 300 тисяч військових будуть наступати. Їх потрібно розгорнути, але наступатиме приблизно до сотні тисяч. Тому що 2/3 повинні перебувати в тилу, забезпечувати рух військ. Загарбники можуть перекинути їх лише з України.

Однак найближчим часом росіяни можуть почати у країнах Балтії внутрішнє розхитування, як це було у Криму, Донецьку та Луганську у 2014 році. Тому як тільки почнуться питання, пов'язані з російською мовою, яку нібито утискають у країнах Балтії – це початок гібридної війни. Спецслужбам цих держав потрібно чітко на це реагувати.

Чому Росія не нападе на НАТО?

Британський письменник та аналітик Кір Джайлз припустив, що Росія не розпочне відкриту атаку проти жодної країни НАТО, поки не буде абсолютно впевнена, що США не відреагують. Можливо, до цього моменту ще не дійшли попри всі сигнали, які надсилали Штати.

Попри готовність Штатів не звертати уваги на те, в який спосіб Росія надає розвіддані та тактичну підтримку для ураження і вбивства американських військових та атак на їхні об'єкти. У Кремлі все ще може не бути повної впевненості у тому, що США залишаться осторонь, якщо Росія справді нападе на члена Альянсу,

– вважає він.

