Коли Росія буде готовою до нападу на НАТО: прогноз від німецького генерала

Російська армія вже тривалий час орієнтується на Захід. Водночас країна-агресорка регулярно поповнює свою військову техніку та озброєння.

Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр. Він каже, що Росія може бути готовою до нападу на Північноатлантичний альянс вже через 5 – 8 років. За такі терміни росіяни, ймовірно, накопичать необхідне озброєння та особовий склад.

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Коли Росія нападе на НАТО

Ми спостерігаємо, що російська армія орієнтується на Захід... За п'ять – вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом для нападу на територію НАТО,

– стверджує німецький генерал.

За його словами, подібний висновок він зробив на основі власних аналітичних даних, інформації від розвідки та збройних сил союзників Німеччини. Важливу роль також безпосередньо відіграли заяви російського диктатора Владіміра Путіна.

Карстен Броєр каже, що Росія щороку поповнює кількість танків приблизно на 1 – 1,5 тисячі одиниць. Водночас п'ять найбільших європейських країн-членів Альянсу, як каже військовий, мають на озброєнні лише половину цієї кількості.

Він також зауважив, що якщо до таких показників додати наміри, які можна відстежити в промовах господаря Кремля, то "країни Північноатлантичного альянсу, безперечно, повинні бути стривожені".

До слова, з 2014 року НАТО зазнало найбільш суттєвої трансформації колективної оборони за покоління. В Альянсі запровадили найповніші оборонні плани з часів холодної війни, наразі понад 500 000 військових перебувають у стані підвищеної готовності.