24 Канал Новини України Вчителі закрили дітей у класах і не випускали в коридор: нові деталі різанини у школі Києва
12 січня, 15:15
Вчителі закрили дітей у класах і не випускали в коридор: нові деталі різанини у школі Києва

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В одній зі шкіл Києва учень напав з ножем на вчительку та однокласника, через що вчителі закрили інших дітей у класах.
  • Вчителька, на яку напав школяр, викладає історію та є класною керівницею, раніше про неї були лише позитивні відгуки.

В одній зі шкіл Оболонського району Києва у понеділок, 12 січня, один з учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника.

Наразі з'явилися нові подробиці інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Реальний Київ".

Що відомо про напад у школі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, під час інциденту вчителі закрили інших дітей у класах і не випускали в коридор. Уроки не скасовували, проте, багато батьків прийшли забрати дітей зі школи, оскільки ті були налякані. 

Повідомляють про те, що вчителька, на яку з ножем накинувся школяр, викладає історію, це його класна керівниця. Мама одного з учнів Оксана повідомила, що раніше про цю вчительку чула лише позитивні відгуки.

Така ситуація трапилась. Вона з будь-ким може трапитися, але сподобалось те, що миттєво відреагували вчителі. Дітей позачиняли в класах. Вчителі були з дітьми, 
– розповіла вона.

Які деталі повідомляли раніше?

  • Нагадаємо, у поліції зазначили, що отримали повідомлення про інцидент 12 січня о 8:45. Поліцейські затримали нападника й наразі продовжують працювати на місці події. Усім постраждалим надають допомогу.

  • Начальниця департаменту комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила, що наразі розв'язується питання правової кваліфікації події за фактом замаху на вбивство двох або більше осіб.

  • Станом на зараз стан постраждалих осіб невідомий. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що окрім вчительки й однокласника, хлопець, попередньо, також завдав поранень і собі.