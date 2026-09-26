Його стан наразі стабільний. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про ситуацію на Одещині?

У суботу, 26 вересня, невідомий напав з ножем на працівника ТЦК. Інцидент стався безпосередньо під час виконання військовослужбовцем своїх службових обов’язків.

Постраждалий захисник є ветераном бойових дій, який отримав поранення на фронті під час захисту України. Після цього його перевели для подальшого несення служби до районного ТЦК та СП.

Після нападу потерпілого негайно доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Наразі стан військовослужбовця стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Сам нападник встиг втекти з місця злочину. Наразі правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення особи підозрюваного.

У ТЦК закликали громадян утриматись від протиправних дій щодо їхніх працівників. У відомстві наголосили, що будь-які посягання на життя, здоров’я та честь військовослужбовців Збройних Сил України під час виконання службових обов’язків караються згідно з кримінальним законодавством.

Зазначимо, що у п'ятницю, 18 вересня, СБУ та Нацполіція затримали двох мешканців Львівщини. Їх підозрюють у вчиненні теракту біля Стрийського районного ТЦК 17 вересня. Тоді внаслідок вибуху тяжко постраждав військовослужбовець режимного об’єкта.